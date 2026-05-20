الرئيس التونسي: لن نسكت عن «الإخلالات» بمؤسسات الدولة

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من استمرار ما وصفه بالإخلالات والتقصير داخل المرافق العمومية في تونس، مؤكدًا أن الوضع لم يعد يحتمل الصمت أو التأجيل.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعٍ عقده، الأربعاء، في قصر الحكومة بالقصبة مع رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري، وفق بيانٍ صادرٍ عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وأكد سعيد أن هناك إخلالاتٍ واضحةً في سير عددٍ من المرافق العمومية، رغم توجيه التحذيرات للمسؤولين أكثر من مرة، مشددًا على أن استمرار الأوضاع على حالها في مختلف المستويات “أصبح غير مقبول”.

ولم يكشف الرئيس التونسي عن طبيعة هذه الإخلالات أو الجهات المعنية بها، إلا أنه شدد على ضرورة تحمل المسؤولية وإنهاء مظاهر التقصير داخل مؤسسات الدولة.

وقال قيس سعيد إن “حرب التحرير الوطني” لا يمكن أن تتواصل إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من “رواسب الماضي البغيض”، في إشارةٍ إلى مسار الإصلاحات السياسية والإدارية التي تتبناها الرئاسة التونسية.

وأضاف: “من يريد التنكيل بالشعب التونسي تحت عباءاتٍ مختلفةٍ ويعتقد أنه فوق القانون، فقد جنى على نفسه ولم يجن عليه أحد”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجه في أبريل الماضي انتقاداتٍ لعددٍ من المسؤولين في الدولة خلال اجتماعٍ سابقٍ مع رئيسة الحكومة سارة الزنزري، داعيًا إلى مراجعاتٍ واسعةٍ لأداء المؤسسات والقيادات الإدارية.

هذا وتشهد تونس خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في شكاوى المواطنين المرتبطة بتراجع الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وتدهور البنية التحتية، وفق ما يتم تداوله على نطاقٍ واسعٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تواجه البلاد ضغوطًا اقتصاديةً متراكمةً منذ سنواتٍ، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، إلى جانب التأثيرات المرتبطة بالأزمات الدولية على الاقتصاد العالمي.