الرئيس التونسي: هناك شبكات إجرامية ترغب في تعطيش الشعب

توجه رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، “إلى ولاية المهدية حيث توقف أولا بدائرة أولاد صالح ثم معتمدية سيدي علوان وبعدها قرية كركر التابعة لمعتمدية بومرداس”.

وتحدث الرئيس التنسي، “إلى المواطنين وخاصة عن الإنقطاع المتواصل للماء وعن الأسباب التي أدت الى هذا الوضع غير الطبيعي وما أدى اليه من معاناة المواطنين”.

وقال قيس سعيّد، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية: “إنّ من يعتقد أنه يقوم بهذه الزيارات ضمن حملته الإنتخابية فهو مخطئ في العنوان”، مشدّدًا على أنّه “على الجميع المشاركة في عمليّة تحرير الوطن”.

وجدّد سعيّد، تأكيده على أن “هناك شبكات إجرامية ترغب في تعطيش الشعب التونسي ومن يرغب في ذلك سيدفع الثمن”.

في سياق متصل، قال قيس سعيد، في لقاء جمعه مع رئيس الحكومة احمد الحشاني: “هناك جيوب ردة داخل الادارة زمنها انتهى فضلا عن ارتمائها في احضان اللوبيات”.

وشدد سعيد، على ان ما “يحصل من قطع للكهرباء وللمياه بعدد من الجهات هو عمل اجرامي “، معتبرا “أن الحملات الانتخابية للبعض، هي حملات اجرامية لضرب الدولة والسلم الاهلي بها” .

وأضاف: “هناك من يقدم وعودا كاذبة ولا هم لهم الا الوصول إلى السلطة ولو على جثث التونسيين”.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان قد دعا المواطنين في 2 يوليو الجاري إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل، وبعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 من الشهر ذاته، أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل.