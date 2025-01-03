الرئيس التونسي يؤكّد عزمه تطوير قدرات الجيش

كشف رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، عن اعتزامه تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية “الجيش التونسي”.

وبحسب إذاعة “موزاييك إف إم”، قال سعيد، خلال استقباله وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، “نؤكد عزمنا على تطوير قدرات جيشنا الوطني”.

وأشاد بما ”تقوم به القوات المسلحة العسكرية التونسية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن إشرافها على عديد المشاريع في أوقات قياسية ومعاضدتها لمجهودات الدولة في كافة المجالات كالانتخابات والامتحانات الوطنية والإنقاذ والصحة وغيرها”.

هذا وقررت السلطات التونسية، قبل ايام تمديد حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر ابتداءً من 1 يناير 2025.