الرئيس التونسي يتهم أطرافا خفية بتأجيج الأزمات: ليست عابرة بل مدبرة!

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، تحذيره من محاولات تعطيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقودها في البلاد، مؤكداً أن الأزمات الأخيرة ليست مجرد أحداث عابرة، بل نتيجة نشاط جهات داخل وخارج الدولة تسعى لنشر الفوضى.

وفي خطاب خلال اجتماع مجلس الوزراء، أكد سعيد أن الأزمة تشمل مشكلات في التموين بالمواد الأساسية، مثل أزمة السلع الاستهلاكية، معتبراً أن بعض الأطراف تقف وراء هذه الإشكاليات. كما أشار إلى ظهور ظواهر غير طبيعية في العديد من المرافق العمومية، مبيناً أن مصادرها وأهدافها معروفة.

وختم الرئيس قائلاً إن الشعب التونسي يمتلك وعياً عميقاً بكل ما يحدث، وسيقف بحزم ضد أي محاولات تهدف إلى زراعة الإحباط أو التشويش على مسار الإصلاحات التي تمضي قدماً في تحقيقها.