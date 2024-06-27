الرئيس التونسي: يجب تذليل الصعوبات لإعادة فتح معبر رأس إجدير

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، لتذليل الصعوبات لإعادة فتح معبر رأس إجدير البري.

وقال سعيد، خلال استقباله بقصر قرطاج، أمس الأربعاء، وزير الداخلية التونسي خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، إنه يجب تضافر الجهود لإعادة فتح المنفذ بين تونس وليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، شدد خلال اجتماع موسع، عقده أمس الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على متابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المعبر وتوحيد الجهود بين كافة المؤسسات لتنظيم العمل مع تونس، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن يجرى افتتاح المنفذ في 20 يونيو الجاري، إلا أنه تقرر تأجيل إلى 24، لكنه سرعان ما تعثرت الجهود بسبب مطالب أهالي زواره بتحسين الخِدْمَات المقدمة لهم.