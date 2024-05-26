الرئيس  التونسي يجري تعديل وزاري جزئي!

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديلا وزاريا جزئيا على حكومة أحمد الحشاني، شمل إقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية.

وذكرت الرئاسة التونسية، أن الرئيس سعيد، “أقال وزير الداخلية كمال الفقي في إطار تعديل وزاري جزئي”.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، “إن التعديل الوزاري شمل تعيين خالد النوري، وزيرا للداخلية خلفا لـ “كمال الفقي”، وكمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لـ”مالك الزاهي”، كما عين سعيد، سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني”.

هذا ووصل الرئيس “سعيد” إلى السلطة بعد انتخابات عام 2019، وبعد ذلك بعامين قرر تعليق عمل البرلمان المنتخب قبل أن يأمر في 2022 بحله والانتقال إلى الحكم بمراسيم.