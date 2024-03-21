الرئيس التونسي يدعو لتفكيك اللوبيات داخل الإدارات والتصدي للرشوة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، لتفكيك اللوبيات ‏ في كل القطاعات، محذرا المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين من اللجوء لتنحيتهم بالقول “لن يكون لهم مكان في الإدارات”.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن سعيد تأكيده خلال زيارته لوزارة الداخلية، واجتماعه بوزير الداخلية كمال الفقي، وعدد من القيادات الأمنية، على ضرورة تقديم المزيد من العطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.

وناقش سعيد مع المعنيين “ظاهرة الرشوة التي لا بدّ من التصدي لها حيثما وُجدت ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى انتشارها وتفاقمها”

وقال سعيد إن هناك كثيرون “يحوّلون السلطة التي خوّلهم إياها القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل”.