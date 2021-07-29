الرئيس التونسي يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.

وأكد الرئيس التونسي، بالمناسبة، على حرص تونس الثابت على مواصلة تدعيم علاقات الأخوة والتآزر والإيثار التي تجمعها بليبيا، وعزمها الراسخ على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والتصدي لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار في البلدين والمسّ من وحدتهما وسيادتهما، وفق قوله.

من جانبه، أكّد عبد اللّه اللافي الدعم المطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية، بحسب ما نقلت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كما جدّد اللافي بالمناسبة، التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له في ما يرنو إليه من تنمية وازدهار.

هذا وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن عضو المجلس عبد الله اللافي، بحث اليوم خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة التونسية، تطورات الأوضاع في تونس الشقيقة.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي خلال اللقاء، أن “تونس دولة شقيقة وجارة، وتربطنا بها علاقات أخوية وتاريخية عبر سنوات طويلة، تبادل فيها البلدان الدعم والمساندة في أحلك الظروف”، مشيرًا إلى استمرار ليبيا في المساعدة في كل ما يخدم مصلحة الشقيقة تونس، دون تدخل في شأنها الداخلي، كما عبر عن تمنياته باستقرارها بما يحقق طموحات الشعب التونسي.

وقال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في تصريح عقب اللقاء، إن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حريصان على الاطلاع على سير الأمور في تونس وأضاف: “ما يهمنا استقرار تونس”.

هذا وأدى عبد الله اللاف زيارة إلى تونس، في إطار حرص المجلس الرئاسي، على الاطمئنان على الأوضاع بالبلد الشقيق الجار، وفقاً للمكتب الإعلامي بالمجلس.

رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الخميس، ٢٩ يوليو ٢٠٢١