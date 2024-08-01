الرئيس التونسي يعزي «الدبيبة» بوفاة نجله

عزى الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في وفاة نجله “عبدالرحمن”.

وحسب بيان الرئاسة التونسية على صفحتها في الفيسبوك، “خلال مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، قدم سعيد تعازيه للدبيبة، داعياً الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

وأمس، نعى الدبيبة نجله عبدالرحمن البالغ 36 عاما، بعد وفاته إثر وعكة صحية ألمت به، وقد كان يخضع للعلاج في تركيا.

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء هذا اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024، مكالمة هاتفية مع السيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الأربعاء، ٣١ يوليو ٢٠٢٤