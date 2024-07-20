الرئيس التونسي يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، من برج الخضراء من معتمدية رمادة (ولاية تطاوين)، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر 2024.

وقال سعيد :”لو كنت خيرت لما اخترت، ولكن حين يدعوك الواجب الوطني فلا مجال للتردد، ولا مجال الا لأن تقول اني استجبت ولبيت”، متابعا :”اعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية”.

وأشار إلى “أنه اختار هذا المكان، برج الخضراء، لإعلان ترشحه، لأنه يعبق برائحة النضال وهو رمز المناعة والسمو والعلو، وللتأكيد على أن تونس دولة موحدة من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب، وستبقى موحدة”.

ودعا “سعيد”، الجميع “ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة”، مشيرا إلى أن “البعض سقط عن وجوههم القناع، والبعض الآخر سيسقط عنه بالتأكيد في قادم الأيام”,

كما دعا الرئيس التونسي، بحسب وكالة أنباء تونس الرسمية، “من سيتولون التزكية إلى أن لا يقبلوا بأي مليم من أية جهة كانت، ومن قبل ولو مليم واحد، فأنا منه براء إلى يوم الدين، وتابع:” نعول على قدراتنا الذاتية وحدها”.

ودعا أيضا “إلى عدم الشخصنة، فعهد شخصنة السلطة قد انتهى، والقضية تتعلق اليوم بتونس لأننا كلنا مارون، عابرون وتونس هي التي ستبقى”.