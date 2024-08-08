الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء

أقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيس الوزراء أحمد الحشاني وعيّن وزير الشؤون الاجتماعية “كمال المدّوري”، خلفًا له في رئاسة الحكومة.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية: “استقبل الرئيس سعيّد ظهر اليوم الأربعاء في قصر قرطاج كمال المدّوري، حيث تم اتخاذ قرار تعيينه في هذا المنصب الجديد”.

هذا وتولى الحشاني منصبه في الأول من أغسطس العام الماضي، خلفًا لنجلا “بودن”، التي أُقيلت أيضًا دون سبب رسمي من قبل “سعيّد”، و”المدّوري”، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة تونس، ويشغل حاليًا منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وكان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتشغيل والعمل المستقل.