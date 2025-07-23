الرئيس التونسي يهزّ ضمير واشنطن: هذا الطفل لا يجد إلا الرمل ليأكله!

خلال استقباله لمسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد رسالة إنسانية صادمة وملفاً حافلاً بصور مأساوية من قطاع غزة، في خطوة رمزية حمّلت ضيفه الأميركي مسؤولية أخلاقية مباشرة تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

وخلال اللقاء الذي عُقد الثلاثاء في قصر قرطاج، عرض سعيّد على مستشار ترامب صوراً لأطفال فلسطينيين يعانون من الجوع والعطش تحت الحصار، أبرزها صورة لطفل “يبكي ويأكل الرمل”، كما قال الرئيس التونسي حرفياً: “أعتقد أنّك تعرف هذه الصور جيداً… طفل يأكل الرمل في القرن الحادي والعشرين لأنه لم يجد ما يسد به رمقه… هذه صورة من عديد الصور، وأخرى لطفل على وشك الاحتضار لأنه لم يجد ما يأكل”.

انتقاد حاد للشرعية الدولية

سعيّد استغل اللقاء لتوجيه انتقاد لاذع لما وصفه بانهيار الشرعية الدولية، قائلاً: “هل هذه هي الشرعية الدولية؟ إنها تتهاوى يوماً بعد يوم، ولم تعد تعني شيئاً عندما نقف أمام هذه المآسي اليومية التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن ما يحصل هو “جريمة إنسانية غير مقبولة على الإطلاق”، داعياً إلى يقظة عالمية تضع حداً لهذه الجرائم، وقال: “آن الأوان لأن تستفيق الإنسانية كلها لتضع حدّاً لهذه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني. المجتمع الإنساني اليوم يُندد بما يجري، وتفوّق في صرخته على المجتمع الدولي الذي بدأ يتهاوى”.

شؤون عربية وسيادية ضمن المباحثات

بيان الرئاسة التونسية أشار إلى أن اللقاء لم يقتصر على ملف غزة، بل تناول أيضاً ملفات الإرهاب والتطورات الإقليمية، حيث شدّد سعيّد على أن “القضايا داخل كل دولة عربية يجب أن تحلّها شعوبها دون أي تدخل أجنبي تحت أي مبرر كان”، مؤكداً أن السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل من الثوابت الأساسية للسياسة التونسية.

شراكات استراتيجية دون التفريط في المبادئ

في سياق آخر، أكد الرئيس التونسي حرص بلاده على توسيع شراكاتها الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعب التونسي، مشدداً على أن تونس “لن تحيد عن ثوابتها في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.