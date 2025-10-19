الرئيس التونسي يوجه رسالة لـ«المتآمرين المأجورين من الخارج»

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تونس نجحت في تجاوز العديد من التحديات، مستندة إلى إرادة وطنية صلبة وقدرات كبيرة يملكها الشعب.

وجاء ذلك خلال لقائه في قصر قرطاج مع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي.

وأشار سعيّد إلى أن النجاحات المتحققة وتخفيف الأعباء عن المواطنين تؤكدهما الأرقام، وتبعث الأمل في مستقبل أفضل، رغم ما وصفه بمحاولات التشويش من بعض الجهات التي “فقدت تأثيرها” بعدما تلقت دعماً من الخارج.

وأضاف أن تونس ماضية في طريق النجاح، وأن الشعب التونسي ملتزم بتحقيق أهدافه الوطنية، رافضًا أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي للبلاد.

كما تناول اللقاء الوضع البيئي في مدينة قابس، حيث شدد سعيّد على ضرورة المعالجة العاجلة لأزمة التلوث بمقاربات غير تقليدية، لافتًا إلى أن الحلول ستشمل مختلف مناطق البلاد.

وفي هذا السياق، أشاد بوعي المواطنين في قابس، مشيرًا إلى مبادرة إحدى النساء في تهدئة المحتجين، وداعيًا إلى وحدة الصف بين الأهالي وقوات الأمن في مواجهة محاولات استغلال الأزمة لأغراض خاصة.