الرئيس التونسي يُؤكد على عمق العلاقات بين ليبيا وتونس

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة منح الثقة للحكومة.

وقدم الرئيس التونسي خلال الاتصال الهاتفي التهنئة لرئيس الحكومة ، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا وتونس.

وأكد رئيس الجمهورية التونسية مجددا على أن هذه الخطوة التي قطعها الشعب الليبي من شأنها أن تمهد لخطوات أخرى، معربا عن عزمه الصادق على فتح آفاق واسعة في كل المجالات لا تقوم فقط على المصالح المشتركة المألوفة بين الدول، بل كذلك على الأواصر العائلية الخاصة التي تجمع بين الليبيين والتونسيين والضاربة في عمق التاريخ، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

من جانبه عبر رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة عن بالغ ارتياحه وشكره لرئيس الجمهورية التونسية، الذي كان أول رئيس دولة يتصل به لتقديم تهانيه، كما عبر عن تطلعه إلى لقائه في أقرب الآجال

بدوره هنأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وأكد هشام المشيشي خلال التهنئة حرص بلاده على تطوير العلاقات التعاون مع ليبيا.