الرئيس التونسي يُؤكد موقف بلاده الثابت من الأوضاع في ليبيا

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، التأكيد على موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا القائم على التمسك بوحدة هذا البلد الشقيق وعلى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبياً – ليبياً.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء، بين رئيس الجمهورية التونسية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحسب ما أفاد بيان للرئاسة التونسية.

وتناول الطرفان خلال المكالمة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.