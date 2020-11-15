الرئيس التونسي يُجري محادثات في قطر

عقد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأحد، جلسة محادثات ثنائية على انفراد وأخرى موسعة بالديوان الأميري بالدوحة.

وبحسب ما أفادت الرئاسة التونسية، فقد تم خلال الجلسات التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على مزيد تعزيزها ودفعها لما فيه مصلحة الشعبين.

وجدد رئيس الدولة التونسية بالمناسبة شكره للأمير على سرعة استجابة دولة قطر ودعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتجارية عبر إقامة خط بحري بين البلدين لزيادة حجم التجارة البينية، والإسراع في إنجاز منصة الإنتاج بسيدي بوزيد وعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وإثراء الإطار القانونى المنظم للعلاقات بين البلدين، وتفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق تكامل المصالح المشتركة، ودعوة مجلس رجال الأعمال التونسي القطري إلى الانعقاد في أقرب الآجال.

وتناولت جلسة المحادثات الثنائية أيضا، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا حيث هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الجمهورية التونسية بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس.

وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف من أجل خدمة القضايا الإنسانية العادلة وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

ووصل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء السبت، إلى مطار الدوحة الدولي في زيارة دولة إلى قطر بدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تستغرق 3 أيام.