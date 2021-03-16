الرئيس التونسي يزور ليبيا غداً الأربعاء

أفادت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس قيس سعيّد سيزور ليبيا غدا الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين القانونية.

وذكرت الرئاسة، أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 سنوات.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

كما تمثل الزيارة بحسب الرئاسة التونسية، مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أدت أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في طبرق، بحضور ممثلين أمميين ودوليين.

في غضون ذلك، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحكومة بإخراج المرتزقة من ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة.