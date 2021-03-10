الرئيس التونسي يُهنئ «المنفي» على نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، هنأ فيه بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فقد كان الاتصال مناسبة لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه أول تهنئة يتلقاها رئيس المجلس الرئاسي الليبي من الشقيقة تونس بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب الليبي.

وشدّد رئيس تونس على ما تتقاسمه تونس وليبيا من قيم التضامن والتآزر ووحدة المصير في السراء والضراء.

كما أعرب سعيّد عن يقينه التام بقدرة الأشقاء في ليبيا على تثبيت دعائم السلم والاستقرار وتتويج المرحلة الانتقالية بإرساء مؤسسات دائمة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن تونس، وأنه سيفتح للبلدين آفاقا أرحب للتعاون والشراكة المتكاملة والمتضامنة.

ومن جانبه عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب، عن امتنانه لمبادرة رئيس الجمهورية، واعتزازه بتلقي أولى التهاني من تونس الشقيقة.