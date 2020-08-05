الرئيس التونسي يُوعز بإرسال مساعدات طبية إلى لبنان

أفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأن بحث سُبل دعم تونس للشعب اللبناني على إثر الانفجار الضخم الذي هز أمس العاصمة اللبنانية بيروت، مثل محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الأربعاء، بقصر قرطاج لكل من وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو.

وأذن رئيس الدولة بأن يتم على وجه السرعة إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين في هذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة عشرات الأبرياء وأسفر عن إصابة آلاف المواطنين.