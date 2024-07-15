الرئيس الجزائري يصدر مرسوما غير مسبوق!

لأول مرّة وفي مرسوم غير مسبوق، سمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “بانتداب عسكريين من الجيش لا يزالون في الخدمة لشغل مناصب ووظائف مدنية في الإدارات العمومية”.

وينص المرسوم الرئاسي، على أنه يتم “انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة، ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد”.

وأشار المرسوم “إلى أن إنهاء الانتداب يكون تلقائيا بعد انقضاء الفترة اللازمة وهي عام واحد قابل للتجديد 3 مرات، أو بمبادرة من وزير الدفاع أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية، بالتنسيق مع وزير الدفاع خلال فترة الانتداب، أو بناء على طلب العسكري نفسه”.

وحسب المرسوم، “يتم انتداب العسكريين في وظائف مدنية تتوافق مع رتبهم في الجيش، وتبقى تبعيتهم لوزارة الدفاع التي تشرف على إدارة مسارهم المهني”، “كما يبقى العسكريون المنتدبون في وظائف مدنية “خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، ويتقاضون رواتبهم وفق النظام العسكري”.

هذا ويشكل المرسوم خطوة غير مسوقة في الجزائر، بالنسبة للعسكريين، حيث أنه كان من المتعارف عليه تعيين عسكريين متقاعدين في مناصب مدنية.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان أعلن في وقت سابق، ترشحه لولاية رئاسية ثانية، والتي من المقرر إجراءها في 7 سبتمبر.