الرئيس الجزائري: التبادل السلس للسلطة في ليبيا تطور إيجابي

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن التبادل السلس للسلطة في ليبيا تطور إيجابي.

وجدد رئيس الجمهورية الجزائرية، التأكيد على استعداد بلاده الكامل لتقديم المساعدة الضرورية للأشقاء في ليبيا ومرافقتهم في المرحلة المقبلة من التسوية السياسية والبناء.

واعتبر تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا إيجابية جدا وتُشرف الليبيين في ظل تبادل سلس للسلطة بعيدا عن العنف، وفق قوله.

وأضاف الرئيس الجزائري: “نحن في اتصال دائم مع دول الجوار وكل ما يضرها يضر الجزائر”.

وتابع: “جامعاتنا ومدارسنا العسكرية مفتوحة أمام أشقائنا الليبيين”.