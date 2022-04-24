الرئيس الجزائري: الشرعية الدولية في ليبيا هي حكومة «الدبيبة»

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنّ الحكومة التي لها الشرعية الدولية في ليبيا هي حكومة عبد الحميد الدبيبة وإنّ الجزائر مع الشرعية الدولية ولا شيء غيرها.

واوضح تبون عبر التلفزيون الرسمي الجزائري أنّ الليبيبن طلبوا تنظيم مؤتمر دولي في الجزائر يعنى بالملف الليبي، مؤكدا أنّهم بصدد دراسة الأوضاع، وأنهم سينظمون موتمرا في حال كان هناك مؤشرات للنجاح.

وأضاف الرئيس الجزائري أن بلاده لا تريد تنظيم مؤتمر تخرج منه فاشلة، مشددا على أن حل القضية الليبية لا يمكن دون الرجوع إلى الشعب الليبي.

وتابع تبون أنّ التمثيل الشعبي اليوم أصبح نسبيا، ومع إجراء الانتخابات التشريعية ستعود ليبيا للشرعية شرعية الصندوق وتغيير الحكومات يأتي من طرف جسم يستمد شرعيته من الشعب حسب قوله.