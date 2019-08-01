الرئيس الجزائري المؤقت يتخطى صلاحياته ويُقيل وزير العدل

كشفت الرئاسة الجزائرية أمس الأربعاء، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خلفاً له، في حين ينص الدستور على عدم إمكان تعديل الحكومة خلال فترة حكم الرئيس الانتقالي.

حيث جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية:

“أنهى رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح الأربعاء مهام السيد سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام”.

وتابع:

“طبقاً لأحكام الدستور، عين السيد رئيس الدولة السيد بلقاسم زغماتي وزيراً للعدل حافظاً للأختام، وذلك بعد استشارة السيد الوزير الأول”.

هذا وبحسب الدستور الجزائري لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.

وكان براهمي دخل آخر حكومة عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس، قبل استقالته في 2 أبريل، ليخلفه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لفترة 90 يوما انتهت في 9 يوليو.