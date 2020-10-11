الرئيس الجزائري: حل الأزمة الليبية لن يكون إلا بتنظيم انتخابات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن حل الأزمة في ليبيا لن يكون إلا بتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات سيادية بعيدا عن التدخلات والصراعات الدولية التي ستؤزم المنطقة أكثر فأكثر، وفق قوله.



ونقلت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن تبون قوله، في كلمة أثناء زيارته لمقر وزارة الدفاع بالجزائر، إن أهمية الرجوع إلى الشرعية الشعبية، محذرا من وضع كارثي في حال لم يتم جمع شمل الليبيين.

ونوه بأن الجزائر تُواصل بثقلها الإقليمي مساعيها لإيجاد حل سياسي سليم في ليبيا.

ودعا تبون إلى الإسراع في أقرب الآجال لإطفاء النار في ليبيا، وإيقاف النزيف بانتخابات تشريعية يُشارك فيها كل الشعب الليبي، من أجل الخروج بقيادة متجذرة في الشعب والتراب الليبيي.

وأضاف أن كل الحلول المقترحة للحل في ليبيا سرطان تُعطى له المهدئات، حسب وصفه.

وتابع يقول: “كاد خطأ تسليح القبائل الليبية أن يقع، وكان سيؤدي إلى صومال جديد على أبواب المتوسط”.