الرئيس الجزائري: نحترم سيادة الدول وعلاقاتنا مع تونس متينة كـ«الدم الواحد»

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن علاقات بلاده مع تونس راسخة ومتينة، نافيًا ما يُتداول عن وجود تدخل جزائري في الشأن الداخلي التونسي، ومشدداً على أن “ما يروج له مجرد غوغاء ولا أساس له من الصحة”.

وجاءت تصريحات تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية، مساء الجمعة، والذي بث عبر القنوات الوطنية الرسمية، حيث تناول فيه عددًا من القضايا الداخلية والإقليمية.

وقال تبون: “العلاقة مع تونس تشبه علاقة دولة واحدة، وخيرهم سابق، ولا غبار على علاقاتنا التي تبقى قوية ومتينة”، مضيفًا: “سياسة الجزائر واضحة، تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”.

وفي سياق آخر، تحدث الرئيس الجزائري عن علاقات بلاده مع موريتانيا، مؤكدًا أن الجزائر “مدّت الأشقاء في موريتانيا بكل الإمكانيات الممكنة منذ الاستقلال”، مشيرًا إلى مساهمات الجزائر الحالية في مشاريع بنى تحتية، بينها منشآت صحية.

وفي الشأن الدولي، جدد تبون تمسك الجزائر بموقفها التاريخي من القضية الفلسطينية، قائلًا: “أول نضال لنا كان من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967… لا توجد لا إسرائيل كبرى ولا هم يحزنون”.

كما استنكر بشدة ما وصفه بـ”الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر”، قائلاً: “نحن لا نحب أن تُمس قطر، ومن يمس بها فهو مجرم”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد تبون بنجاح الجزائر في تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية 2025، مؤكدًا أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا “الإمكانيات التنظيمية الكبيرة” التي وفرتها الدولة لهذا الحدث القاري المهم.