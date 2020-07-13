الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره الروسي الملف الليبي

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا.

وأفاد الكرملين في بيان، اليوم الاثنين، بأن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا.

وشدّد بوتين وتبون على ضرورة إحياء الحوار ووقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2510 ومخرجات مؤتمر برلين.

وأكدا على أهمية دعم المساعي السياسية والدبلوماسية الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة الليبية.

كما قرر الرئيسان تكثيف التشاور الدائم حول ليبيا لتسهيل إحلال السلم والأمن، في إطار حل سياسي يضمن وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.



كما تباحث الزعيمان حول وضع أسواق النفط العالمية والعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.