الرئيس الجزائري: يجب إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه “آن الأوان لتصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق والعضوية في الأمم المتحدة”.

وأضاف تبون: “لن نترك ميدان المعركة حتى تكون فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة”، قائلا: “نناضل من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة”.

وأكد الرئيس الجزائري في لقائه الدوري مع الإعلام الجزائري المحلي، بأنه “يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وتابع الرئيس الجزائري: إن “قرار مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، انتصار للحق قبل أن يكون انتصارا للجزائر أو الوطن العربي وأفريقيا”.