الرئيس الجزائري يدعو إلى حوار شامل في ليبيا

دعا رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، إلى إجراء حوار وطني شامل في ليبيا للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها.

جاء ذلك في رسالة وجهها تبون للمشاركين في أشغال الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي احتضنته الجزائر يومي الـ29 و30 يناير الجاري.

ونقلت وزارة الخارجية الجزائرية عن تبون قوله، إن بلاده تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في بعض بلدان العالم الإسلامي منها ليبيا.

وأكد رئيس الجزائر أن بلاده ستظل على استعداد دائم للمساعدة في البحث عن السُبل المفضية إلى التوافق والاستقرار وستبقى حريصة على الدعوة للحوار الشامل والمصالحة الوطنية.