الرئيس الجزائري يدعو إلى رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية

الجزائر اعتبرت تجميد عضوية سوريا بالجامعة خسارة لكل الدول العربية. [رويترز]

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى رفع التجميد عن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال تبون في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم: “الجزائر وفية لمبادئها الدبلوماسية، ولا نقبل أن يُمس أي شعب عربي أو دولة عربية بسوء، وسوريا من الدول المؤسسة للجامعة العربية وهذا ما نعمل عليه في الواقع.”

وأضاف: “من يشتري ويبيع في قضية سوريا وحتى فلسطين لا يحق له ذلك؛ لأن الأمر يتعلق بشيء لا يملكه.”

من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في وقت سابق، إن موقف بلاده تجاه سوريا مبدئي وواضح وحاسم.

وذكّر الوزير بأن الجزائر سبق أن اعتبرت تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية خسارة لكل الدول العربية، وفق قوله.

هذا وتستعد الجزائر لاستضافة الدورة العادية الـ32 لقمة الجامعة العربية أواخر مارس المقبل.

يُذكر أن الجامعة العربية قررت في نوفمبر 2011، تجميد مقعد سوريا على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.

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