الرئيس الجزائري يستقبل رئيس المجلس الرئاسي

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، البوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ندوة صحفية عقب هذا اللقاء، أن الحل الأساسي في ليبيا هو الانتخابات.

كما أكد الرئيس تبون، استعداد الجزائر لإيصال صوت ليبيا في أي مكان.

من جهة أخرى، عبر محمد المنفي عن ارتياحه حول تصريحات الرئيس الجزائري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام جزائرية.

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائر، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكر التلفزيون الجزائري العمومي، أن الوزير الجزائري الأول “رئيس الوزراء” أيمن بن عبد الرحمن استقبل المنفي، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وجرت مراسم الاستقبال بحضور وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود.

وأنهى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الثلاثاء، زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو برازافيل.

وكان المنفي قد بحث خلال هذه الزيارة، مع دينيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو برازافيل، الذي يترأس لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

#هام #مراسم استقبال السيد محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بقصر المرادية، من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تم النشر بواسطة ‏رئاسة الجمهورية الجزائرية‏ في الأربعاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

#هام #محادثات_ثنائية بين رئيس الجمهورية السيّد #عبد_المجيد_تبون، و #رئيس_المجلس_الرئاسي_الليبي السيد #محمد_يونس_المنفي. تم النشر بواسطة ‏رئاسة الجمهورية الجزائرية‏ في الأربعاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

#هام #محادثات موسعة مع الوفد الليبي المرافق لرئيس المجلس الرئاسي الليبي،السيد محمد يونس المنفي. تم النشر بواسطة ‏رئاسة الجمهورية الجزائرية‏ في الأربعاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

#هام #التصريحات_الإعلامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و ضيف الجزائر رئيس المجلس الرئاسي الليبي،السيد محمد يونس المنفي. تم النشر بواسطة ‏رئاسة الجمهورية الجزائرية‏ في الأربعاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢١