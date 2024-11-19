الرئيس الجزائري يعيّن حكومة جديدة برئاسة «العرباوي»

بعد نحو شهرين من فوز الرئيس تبون بولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي، وتصدرها تبون بنسبة 84.3%، أجرى الرئيس الجزائري تعديلا وزاريا تم بموجبه تعيين وزراء جدد ونقل آخرين إلى وزارات أخرى.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، “بأن رئيس الوزراء الجزائري، محمد النذير العرباوي، قدم استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قبل استقالة الحكومة وجدّد الثقة في رئيس الوزراء وأمره بمواصلة مهامه”.

وبحسب البيان، “انضم وزراء جدد للحكومة في إطار هذا التعديل، أبرزهم لطفي بوجمعة الذي عُين وزيرا للعدل حافظا للأختام خلفا لعبد الرشيد طبي، كما تولى محمد الصغير سعداوي حقيبة التربية الوطنية خلفا لعبد الكريم بلعابد، وعُين سيد علي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بينما اختير سيفي غريب وزيرا للصناعة خلفا لعلي عون، بينما صار رئيس الاتحاد الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، وزيرا للرياضة خلفا لعبد الرحمان حماد، واختير زهير بللو وزيرا للثقافة والفنون خلفا لصورية مولوجي التي تم تعيينها وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة، كما تم تعيين محمد بوخاري وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، وهي وزارة أنشئت بعد إحداث وزارة أخرى تخص وزارة التجارة الداخلية التي بقي فيها الطيب زيتوني، كما تم تعيين محمد مزيان وزيرا للاتصال خلفا لمحمد لعقاب”.

وفيما يلي القائمة الكاملة لوزراء الحكومة الجزائرية بعد التعديل:

محمد النذير العرباوي وزيرا أول

السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

محمد عرقاب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظا للأختام

لعزيز فايد وزيرا للمالية

العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

محمد الصغير سعداوي وزيرا للتربية الوطنية

ياسين المهدي وليد وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين

زهير بللو وزيرا للثقافة والفنون

مصطفى حيداوي وزيرا للشباب مكلفا بالمجلس الأعلى للشباب

وليد صادي وزيرا للرياضة

سيد علي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

صورية مولوجي وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة

سيفي غريب وزيرا للصناعة

يوسف شرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة

محمد بوخاري وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات

الطيب زيتوني وزيرا للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

محمد مزيان وزيرا للاتصال محمد لعقاب

لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية