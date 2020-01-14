الرئيس الجزائري يُشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا

الجزائر دعت إلى وقف التصعيد وتفعيل الحل السياسي. [رويترز]

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيشارك في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين الأحد المقبل حول ليبيا.

وقالت الرئاسة في بيانن الثلاثاء، أن تبون تلقى مساء الاثنين مكالمة هاتفية حول الوضع في ليبيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي وجهت له دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، موضحة أن الرئيس تبون قبل الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر.



وستكون هذه هي الزيارة الأولى إلى دولة أجنبية الأولى للرئيس تبون منذ انتخابه في 12 ديسمبر الماضي.

يُشار أن الجزائر أعلنت في وقت سابق، تمسكها بعدم التدخل في الشأن الداخلي لليبيا، لكنها رفضت هجوم خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، ودعت إلى وقف التصعيد وتفعيل الحل السياسي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة.

وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير الجاري.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة:

قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول.

وبحسب الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأضاف البيان: