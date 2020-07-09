الرئيس الجزائري يُعين قائد عسكري جديد لمنطقة حدودية مع ليبيا

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قائدا عسكريا جديدا على منطقة حدودية مع ليبيا.

وأفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، بأن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبّون، عيّن بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة الحدودية مع ليبيا، خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية طيّب الله ثراه.

كما وقّع رئيس الجمهورية الجزائرية مرسوما يتضمن إنهاء مهام اللواء عمر تلمساني بصفته رئيسا لأركان القوات البرية للجيش الوطني الشعبي، وذلك بعد شغله للمنصب منذ سنوات.