الرئيس الجورجي الأسبق: منصب رئيس الوزراء لا يهمني

الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل سآكاشفيلي، أعلن أنه غير مهتم بمنصب رئيس وزراء جورجيا، وذلك بعد أن رشحه أحد الأحزاب المعارضة لهذا المنصب حال فوزه في الانتخابات التشريعية.

وكان سآكاشفيلي قال سابقا إنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة لمدة سنتين فقط، من أجل وضع البلاد في “طريق التطور”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن السياسي لمحطة “متافاري أرخي” التلفزيونية، اليوم السبت: “لا يهمني أي منصب، بما في ذلك منصب رئيس وزراء جورجيا أما مكان تواجدي المستقبلي فسوف أكشف عنه خلال الأيام القريبة المقبلة”.

وشهدت جورجيا، أمس السبت، انتخابات برلمانية وفقا لنظام انتخابي جديد مختلط، حيث يتم انتخاب 120 من أصل 150 نائبا بحسب القوائم الحزبية و30 نائبا في الدوائر التي ينتخب فيها عضو برلمان واحد بأغلبية الأصوات.

ويشكل الحاجز الانتخابي بالنسبة للأحزاب 1%، بينما يتعين على المرشحين المنتخبين بالأغلبية أن يحصلوا على 50% من الأصوات. وسيكون لحزب حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين حق في تشكيل الحكومة بوحده.

وشاركت في الانتخابات 48 حزبا وتكتلان سياسيان، فيما دارت المنافسة الرئيسية بين حزب “الحلم الجورجي” الحاكم وحزب “الحركة الوطنية الموحدة” الذي يقوده سآكاشفيلي، والمتحالف مع قوى معارضة أخرى ضمن تكتل “القوة في الوحدة”.