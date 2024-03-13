الرئيس الروسي يؤكد استعداد بلاده لحرب نووية في حالة واحدة!

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لحرب نووية، من الناحية العسكرية والفنية، مشددا على أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية، إذا كان الأمر يتعلق بوجود الدولة الروسية، ويتعلق بإلحاق الضرر بسيادة البلاد واستقلالها.

وخلال رده على سؤال حول في مقابلة مع قناة “روسيا – 1” ووكالة نوفوستي: هل روسيا مستعدة فعلا لحرب نووية، أضاف الرئيس بوتين: “من وجهة النظر العسكرية- الفنية، نحن بالطبع جاهزون، هي معنا باستمرار، ودائما في حالة استعداد قتالي”.

وأكد الرئيس بوتين، على عدم وجود أية ضرورة بتاتا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا: إذا ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا فنتعامل معها باعتبارها قوة متدخلة.

وأعلن الرئيس الروسي، أن ثالوث روسيا النووي أكثر حداثة من أي ثالوث آخر، قائلا: “ثالوثنا، الثالوث النووي، أكثر حداثة من أي ثالوث آخر، ومثل هذا الثالوث لدينا فقط، والأمريكيين في الواقع، مضيفا: لقد أحرزنا تقدما أكبر بكثير هنا، فالعنصر النووي بأكمله لدينا أكثر حداثة، بشكل عام، لدينا تكافؤ تقريبي من حيث الحوامل والشحنات، لكن لدينا المزيد من الحداثة، والجميع يعرف هذا، والخبراء كلهم يعرفون”.

وقال بوتين: تعمل الولايات المتحدة على تطوير قواتها النووية وتسعى لجعلها أكثر حداثة لكن هذا لا يعني أنها مستعدة لشن حرب نووية غدا، مضيفا: إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فلا استبعد أن نفعل ذلك أيضا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأمريكيين أعلنوا، عن عدم نيتهم إرسال قواتهم إلى أوكرانيا، مضيفا: الولايات المتحدة تدرك جيدا أن روسيا ستعتبر مثل هذه الخطوة، خطوة نشر القوات الأمريكية على الأراضي الأوكرانية بمثابة تدخل عسكري.

وتابع الرئيس بوتين: “قلت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شخص يمثل المدرسة السياسية التقليدية، وهذا مؤكد، وهناك إلى جانب بايدن وغيره، ما يكفي من المتخصصين في مجال العلاقات الروسية الأمريكية”، لافتًا إلى أن “ضبط النفس استراتيجي ولا أعتقد أن كل شيء هنا يسير بسرعة كبيرة، لكننا مستعدون لذلك”.

وأضاف الرئيس بوتين: من يهدد روسيا بخطوط حمراء لن تكون لروسيا أي خطوط حمراء في مواجهته.