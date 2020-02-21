الرئيس الروسي يبحث مع نظيره التركي الوضع في ليبيا وقرارات مؤتمر برلين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، مساء الجمعة، أكدا خلاله على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وأفاد بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، بأنه تم بحث مشكلة التسوية الليبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي، الذي انعقد في 19 يناير الماضي.

وفي سياقٍ ذي صلة، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي آخر التطورات الأمنية والسياسية في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للكرملين فقد أكد بوتين و ماكرون و ميركل على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية التي تتماشى مع قرارات مؤتمر برلين.

هذا واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى،.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر، إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.