الرئيس الروسي يصل جنيف لعقد قمة مع نظيره الأمريكي

هبطت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف السويسري، حيث سيعقد اليوم الأربعاء، لقاء قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

في غضون ذلك، وصل الوفد الروسي المرافق لبوتين في المفاوضات إلى فيلا “لا غرانج” في جنيف، وهو مقر انعقاد القمة.

ويشمل الوفد وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس إدارة الرئيس الروسي دميتري قوزاق، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

ويلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، اليوم الأربعاء، في جنيف لمناقشة عدد من قضايا التعاون بين البلدين.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، وجائحة “كورونا”، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، والمناخ، والقطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، وليبيا، وأفغانستان، وناغورني قره باغ، وأوكرانيا وبيلاروس، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء. وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع على أرض محايدة، وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان. وستجري مباحثات القمة الروسية الأمريكية في فيلا “لا غرانج” بجنيف، وستستغرق قرابة خمس ساعات، فيما أفاد الكرملين بأن إجراءات غير مسبوقة تتخذ لضمان الأمن والسلامة، على خلفية جائحة “كورونا”. وكان الكرملين قد أعلن أن المفاوضات ستجري على ثلاثة أقسام، قسم مصغر وقسمان موسعان مع وقت للاستراحة. 🇷🇺🇺🇸 Часть российской делегации прибыла на место предстоящих переговоров Президентов России и США.



Via @rianru pic.twitter.com/UFsq9AMTrr — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) June 16, 2021

لحظة وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى مطار جنيف وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار جنيف اليوم الأربعاء ، لإجراء أول محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن . تم النشر بواسطة ‏Sputnik Arabic سبوتنيك عربي‏ في الأربعاء، ١٦ يونيو ٢٠٢١