تعد المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوة محورية في السعي لوقف الحرب في أوكرانيا، ووقف القتال والدمار، وسط تطلعات دولية لتحقيق تقدم ملموس في المحادثات والوصول لحل يرضي جميع الأطرافجميع الأطراف المعنية.

وفي سياق هذه المفاوضات، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لبحث تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “الرئيس فلاديمير بوتين يستقبل مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، ويشارك في المحادثات أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف”.

وكان “وصل “ويتكوف” صباح اليوم إلى موسكو للقاء بوتين لبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية”.

يشار إلى أنه في 11 أبريل الجاري “عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعه الثالث مع ويتكوف، في بطرسبورغ واستمر اللقاء أكثر من أربع ساعات وتركز الحديث فيه على الوضع في أوكراني”.وية الأوكرانية التي اقترحتها واشنطن وقدمها ويتكوف إلى دول أوروبية وكييف في المفاوضات التي جرت في باريس 17 أبريل وتضمنت عدة نقاط وأهمها، “رفع العقوبات المفروضة على روسيا ،الاعتراف القانوني بشبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الأربعة الجديدة “جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون”، وقف إطلاق نار دائم وبدء المفاوضات الفورية بين روسيا وأوكرانيا، امتناع كييف بالسعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له مع مجلة “التايم” نشرت اليوم الجمعة على أن “القرم ستبقى مع روسيا”، محملا كييف مسؤولية بدء الحرب، وذلك “بسبب حديثهم عن الانضمام إلى حلف الناتو”.

وكان “التقى ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 3 مرات من قبل وتحدث دائمًا بشكل إيجابي عن زعيم الكرملين بعد اللقاء”.