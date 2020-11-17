الرئيس الروسي يُحذّر من تفاقم الوضع الأمني في الشرق الأوسط

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المخاطر المستمرة جراء تفاقم الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في خطابه الذي ألقاها في قمة “بريكس” اليوم الثلاثاء، عبر تقنية “فيديو كونفرونس”، وركز في كلمته على الوضع في العراق بشكل خاص.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله، أمام قادة مجموعة “بريكس”: “لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع في العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة الخليج”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع في مجال الأمن العالمي والإقليمي لا يزال صعبا.

وأضاف: “يمكن ملاحظة زعزعة استقرار خطيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستمرار المواجهات المسلحة في ليبيا واليمن. ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا”.

وأكد بوتين على أن الإرهاب الدولي وتهريب المخدرات ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا، كما أشار إلى أن حجم الجرائم الإلكترونية قد زاد بشكل ملحوظ.

يُشار إلى أن بريكس هو تجمع فريد أُنشئ عام 2011 ويضم بعضويته خمس دول من ذوات الاقتصادات الناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكانت تُسمى من قبل مجموعة “بريك” قبل انضمام جنوب أفريقيا إليها عام 2010 ليصبح اسمها “بريكس”.