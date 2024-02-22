الرئيس الروسي يُحلق على متن «البجعة البيضاء»!

حلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا على متن أقوى طائرة استراتيجية في العالم “تو-160 إم”، وهي قاذفة قنابل استراتيجية فوق صوتية محدثة، وذلك من مطار مصنع غوربونوف في جمهورية تتارستان الروسية، واستمر تحليق الطائرة 30 دقيقة، وسبقته تحضيرات للإقلاع استمرت 15 دقيقة.

وتُعد القاذفة العملاقة ذات الجناحين المتأرجحين نسخة محدثة بشكل كبير من قاذفة القنابل التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وكان الاتحاد السوفيتي يعتزم استخدامها في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب لنقل الأسلحة النووية لمسافات طويلة.

هذا وتحمل “تو- 160” 12 صاروخا مزودة برؤوس نووية، وإجمالي ما على متنها من ذخائر 40 طنا.

وقادرة على التحليق لـ14 ألف كم دون التزود بالوقود، وتستطيع بصواريخها النووية الـ12 تغطية أراض تعادل القارة الأوروبية بمساحتها.

وتعد أكبر قاذفة في العالم، ويبلغ عدد القاذفات التي تخدم في القوات الجوية الروسية حاليا 15 قاذفة، ومن المنتظر أن يصل إجمالي عددها في الجيش الروسي إلى 30 طائرة في نطاق برنامج الحكومة لتطوير الجيش وإعادة تسليحه.

وهذا التحليق ليس الأول لبوتين على متن« TU160 البجعة البيضاء»، إذا سبق وأن قام بهذه الخطوة في 16 أغسطس سنة 2005، وأكد حينها أن تلك التجربة كانت للنظر في عمل الطائرة الإستراتيجية وتفقد حركتها، مبينا أنه تم إطلاق صاروخ تجريبي من القاذفة وأصاب هدفه بدقة، وأكد أن النتائج كانت جيدة.

لحظة إقلاع "البجعة البيضاء" الطائرة الاستراتيجية "تو -160 إم" وعلى متنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن أعضاء الطاقم pic.twitter.com/NSl6lknNoe — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2024