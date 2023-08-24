الرئيس الروسي يُعلن مقتل مالك شركة «فاغنر»

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مقتل مؤسس ومالك شركة “فاغنر” يفغيني بريغوجين المعروف باسم “طباخ بوتين” إثر تحطم طائرته الخاصة شمال موسكو، وقدم تعازيه لعائلته.



وفي كلمة مصورة، أعرب بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية أمس الأربعاء.

وقال الرئيس الروسي إنه عرف بريغوجين منذ حقبة التسعينيات، وكان “رجل أعمال موهوبا”، لكنه ارتكب أخطاء.

وأشاد بوتين بما وصفها بالمساهمة الكبيرة التي قدمتها مجموعة “فاغنر” في الحرب ضد النازية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو لن تنسى ذلك أبدا.

ولفت إلى أن بريغوجين عاد من أفريقيا أمس الأربعاء وعقد في روسيا اجتماعات مهمة مع المسؤولين قبل تحطم طائرته.

وبشأن أسباب تحطم الطائرة، أوضح الرئيس الروسي أنهم في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تُشير إلى أن الطائرة كان بها موظفون من “فاغنر”.