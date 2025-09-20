الرئيس السوري: الهجوم الإسرائيلي إعلان حرب ومفاوضات أمنية وشيكة مع تل أبيب

اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع السورية يمثل إعلان حرب، مشدداً في الوقت نفسه على أن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل أمر لا مفرّ منه، رغم الشكوك حول التزام تل أبيب به.

وأشار الشرع في حديثه إلى الأحداث الأخيرة في السويداء، واصفاً إياها بأنها “فخ مدبر” في وقت كانت المفاوضات مع إسرائيل على وشك الانتهاء.

وأضاف أن مفاوضات بوساطة أميركية مع إسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع خلال أيام، شبيهاً باتفاق 1974، دون أن يعني ذلك تطبيع العلاقات أو الانضمام لاتفاقات أبراهام.

وأكد الرئيس السوري أن مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل سابقة تاريخية بعد ستين عاماً من غياب الرؤساء السوريين عنها، مضيفاً أن سوريا باتت جزءاً من النظام الدولي ولم تعد دولة مصدّرة للمخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب.

وأوضح أن 90% من تجارة المخدرات توقفت وأن مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد رغم أن عمليات الإعمار لم تبدأ بعد.

وحذر الشرع من أن فشل دمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” قبل نهاية العام قد يدفع تركيا إلى التحرك عسكرياً، مشيراً إلى أن بعض الأجنحة داخل “قسد” وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات.

وشدد على أن مطالب “قسد” المتعلقة باللامركزية ليست سوى غطاء للنزعة الانفصالية، والقانون السوري يضمن نسبة 90% من اللامركزية الإدارية.

واستذكر الشرع لقاءه الأول مع مظلوم عبدي قائلاً: “إذا جئت للمطالبة بحقوق الأكراد فلا داعي، فمبدئي أن الأكراد مواطنون سوريون متساوون، وأنا أحرص على حقوقهم أكثر منك”.

وأكد أن اتفاق 10 مارس شكّل مساراً مدعوماً من الولايات المتحدة وتركيا للحل، لكن بعض الأجنحة داخل “قسد” وحزب العمال الكردستاني عمدت إلى عرقلته.

كما لفت الشرع إلى أن “قسد” أصبحت تهديداً للأمن القومي في تركيا والعراق، وأن صبر أنقرة قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج.