الرئيس السوري في موسكو.. محادثات مع «بوتين» لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

أكد الكرملين، الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يزور موسكو في زيارة عمل رسمية.

وأشار بيان الكرملين إلى أن المحادثات ستركز على الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” أكدت، الثلاثاء 14 أكتوبر، أن زيارة الشرع إلى موسكو تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين، مع بحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.

كما نقلت رئاسة الجمهورية السورية أن الشرع سيبحث خلال زيارته مع بوتين المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسيتم التركيز على تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بالإضافة إلى لقاء بوتين، يلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا خلال الزيارة.

يُذكر أن الرئيس السوري كان قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي، خلاله أكد بوتين دعم روسيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها.

كما أعرب عن استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السوري السابق، وضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وفي مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية، قال الشرع إن سوريا تبني علاقات هادئة مع روسيا والصين على أساس المصالح الاستراتيجية، مضيفًا أن علاقات سوريا مع روسيا لا تتعارض مع علاقاتها مع الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريح سابق في سبتمبر 2025، أكد الشرع أن هناك روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها، معتبراً أن روسيا دولة مهمة في العالم وعضواً في مجلس الأمن الدولي.

وفي نفس السياق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات سابقة إلى ضرورة إعادة تعريف دور روسيا في سوريا بما يتماشى مع الواقع الجديد في المنطقة.