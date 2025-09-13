الرئيس السوري: نجري مفاوضات مع إسرائيل حول اتفاق أمني

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تجري مفاوضات ونقاشات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني للعودة إلى اتفاق عام 1974 أو ما يشبهه، مشيراً إلى أن المفاوضات لم تنته بعد.

وأوضح في مقابلة مع القناة الإخبارية السورية، أن إسرائيل كانت تخطط لتحويل سوريا إلى ميدان صراع إقليمي وتقسيمها، لكنها تفاجأت بسقوط النظام، مؤكداً التزام دمشق باتفاق 1974 منذ أول لحظة.

وأشار الشرع إلى أن سوريا تسعى إلى الهدوء التام في علاقاتها مع كل دول العالم والمنطقة، وقد تمكنت من بناء علاقة جيدة مع واشنطن والغرب بشكل عام، مع الحفاظ على علاقة هادئة مع روسيا، وتحسن العلاقة مع مصر.

وأضاف أن سقوط نظام الأسد أخرج الأذرع الإيرانية من المنطقة، وأن بعض الأطراف الإيرانية ترى أنها خسرت المحور بأكمله بسقوط سوريا.

وفيما يخص إعادة الإعمار، قال الشرع إن المشروع يتطلب وقتاً طويلاً ويبدأ بما هو متاح حسب الأولويات، مؤكداً عدم اعتماد سوريا على المساعدات أو القروض المسيسة وفتح البلاد للاستثمار، للاستفادة من تجارب الدول المحيطة ودمجها مع المعطيات المحلية.

وأوضح أن الاستثمار الخارجي يوفر فرص عمل ويعزز البنية التحتية وينعكس إيجابياً على الاقتصاد والعلاقات الدولية.

كما تناول الرئيس الشرع الوضع في السويداء، مشيراً إلى خلافات بين البدو والطائفة الدرزية وأخطاء من جميع الأطراف، مؤكداً أن مصلحة السويداء وشمال شرق سوريا مع دمشق، وأن أي طموح في الانفصال مرفوض، مع العمل على حماية كل التراب السوري وتوحيد البلاد.

وبالنسبة للعلاقات الدولية، شدد على أن الروابط مع روسيا وثيقة وتتطلب إدارة هادئة، وأن سوريا استطاعت بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ودول الإقليم مع الحفاظ على مصالحها، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب الدول التي تسعى لإثارة الفتن.

أما فيما يخص المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، فقال الشرع إن الاتفاق كان يسير بشكل جيد لكن هناك بعض التأخير في تنفيذه، مؤكداً السعي لتطبيق بنوده حتى نهاية العام لتجنب أي معارك أو حروب في شمال شرق سوريا.

وأكد الرئيس السوري أن سوريا تسعى لتطوير قطاعات مختلفة منها الزراعة، وتفتح المجال للاستثمار الخارجي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على سيادة القرار الوطني ومصلحة الشعب السوري.

باراك يعلن أنه بحث مع الشرع مواجهة تنظيم “داعش”

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أنه بحث اليوم مع الرئيس السوري أحمد الشرع والأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون لمواجهة تنظيم “داعش”.

وكتب باراك على منصة “إكس”: “يا له من شرف أن ألتقي بالأدميرال كوبر والرئيس الشرع في دمشق اليوم. ممتن لإتاحة الفرصة لمناقشة التعاون المستمر مع الرئيس الشرع لمواجهة “داعش” والعمل من أجل سوريا مستقرة وسلمية”.

وكان استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي، في قصر الشعب بدمشق اليوم الجمعة، الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب باراك، وبحث الشرع مع كوبر آفاق التعاون في مختلف المجالات، وحضر اللقاء أيضا الوفد المرافق للأدميرال الأمريكي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: سلوك إسرائيل يعرقل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

صرح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن، بأن سلوك إسرائيل يجعل وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المواقع المشتبه بها أكثر تعقيداً.

وقال علبي: “زملائي العاملون على ملف الأسلحة الكيميائية في دمشق هم شهود وناجون من هذا السلاح، وهم مصرّون على المضي قدماً لمرة أخيرة للقضاء عليه نهائياً”.

وأضاف أن الجهد الذي تبذله سوريا لصون نظام عدم الانتشار العالمي ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية هو أولوية وطنية، ويرتكز على الحق في الإنصاف والعدالة للضحايا ومنع التكرار وتخليد الحقيقة.

وأكد علبي أن سوريا حريصة على توفير كل التسهيلات اللازمة للمنظمة للوصول إلى المواقع والمعلومات المطلوبة، مشيراً إلى توقيع الحكومة السورية اتفاقاً تاريخياً بشأن امتياز وحصانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وموظفيها، لضمان إطار قانوني وعملي لتقدم عمل المنظمة.

وأشار إلى أن تقييم وتدمير البرنامج الكيميائي لحقبة الأسد يواجه تحديات كبيرة بسبب سرية تامة وبنية أمنية معقدة، ما يتطلب جهوداً كبيرة وتعاوناً دولياً.

كما أكد أن سوريا بحاجة إلى دعم دولي لبناء قدراتها وتوفير المعدات اللازمة لتدمير الأسلحة الكيميائية.

ووصف علبي سلوك إسرائيل في توجيه الضربات على الأراضي السورية ودعمها لمجموعات خارجة عن القانون بأنه انتهاك صارخ للسيادة السورية وللقانون الدولي، ويزيد صعوبة وصول المنظمة إلى المواقع المشتبه بها.

وأشار المندوب السوري إلى التعاون مع قطر، حيث قدمت سوريا عبر تمثيلها الدائم لدى المنظمة خطة مفاهيمية لتدمير الترسانة الكيميائية المتبقية من حقبة الأسد، مع تقديم مسودة قرار للمجلس التنفيذي للمنظمة لتأطير العملية.

واختتم علبي شاكراً قطر والأمانة الفنية للمنظمة على جهودهما في تمثيل سوريا ودعم تنفيذ العملية بشكل فعال.

جنبلاط يطالب الأمم المتحدة بتحقيق دولي مستقل في أحداث السويداء

وجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق، وليد جنبلاط، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيها إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء السورية في يوليو 2025.

وجاءت الرسالة بعد زيارة وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلة في عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، إلى مقر الأمم المتحدة في اليرزة، حيث سلّموا الرسالة إلى ممثلة المنظمة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.

وفي الرسالة، أشار جنبلاط إلى أن الانتهاكات التي حدثت في السويداء أسفرت عن سقوط العديد من المدنيين الأبرياء، ووصفها بأنها ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، محذراً من أن هذه الهجمات قد تؤجج التوترات الطائفية وتهدد وحدة سوريا.

وطالب جنبلاط الأمم المتحدة بـ:

دعم إنشاء تحقيق مستقل وحيادي في الأحداث.

الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المختطفين، بمن فيهم النساء والأطفال.

ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة.

وفي سياق متصل، دانت الرئاسة السورية ووزارة الداخلية الانتهاكات في السويداء، مؤكدة على محاسبة المسؤولين عنها، بينما شكلت وزارة العدل لجنة للتحقيق. كما شدد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني على الالتزام بمحاسبة كل من ارتكب الانتهاكات ومواجهة أي خطاب طائفي أو تحريضي.