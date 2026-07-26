الرئيس السوري: نعمل على «اتفاق أمني» مع إسرائيل يمهد لسلام شامل

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا تعمل على التوصل إلى اتفاقٍ أمنيٍ مع إسرائيل بمشاركة مجموعةٍ من الدول، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلًا إلى سلامٍ شاملٍ، مع التأكيد على عدم التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل.

وأضاف الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مقابلةٍ مع قناة “الجزيرة”: “نتجنب الصدام مع إسرائيل ولا مصلحة لنا في ذلك، ونعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وإذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل”.

وأوضح الشرع أن دمشق لا ترى مصلحةً في الانخراط بأي مواجهةٍ عسكريةٍ مع إسرائيل، معتبرًا أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية يمكن أن يفتح الباب أمام تسويةٍ سياسيةٍ أوسع.

وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخلٍ عسكريٍ في لبنان، قائلًا: “نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولًا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان”.

وأضاف: “الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيًا ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة”، محذرًا من أن “أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا”.

وأكد الشرع دعم دمشق لاحتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب، معربًا في الوقت نفسه عن خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعياتٍ إقليميةٍ.

وفي الملف السوري الداخلي، قال الرئيس السوري إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده لن يكون ذا جدوى كاملة ما لم يُرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفيما يتعلق بالاتفاق مع “قسد”، قال الشرع: “هناك بطء في تنفيذ الاتفاق مع الأكراد لكننا لا نزال نعول عليه”، في إشارةٍ إلى استمرار الحكومة في الرهان على إنجاح الاتفاق.

وكشف الرئيس السوري أيضًا عن تشكيل لجنةٍ خاصةٍ لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية، وبالتعاون مع دولٍ تمتلك خبراتٍ متخصصةً في هذا المجال.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، أكد الشرع أن العلاقات السورية العراقية تشهد تحسنًا مستمرًا.