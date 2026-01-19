الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا

أعلنت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرئيس السوري أحمد الشرع قرر تأجيل زيارته إلى برلين، والتي كانت مقررة اليوم الاثنين، بسبب الوضع السياسي الداخلي في سوريا، وفقًا لمتحدث باسم الحكومة الألمانية.

وكان من المتوقع أن يجتمع الشرع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، وعدد من الوزراء الاتحاديين، إضافة إلى محادثات مع رجال أعمال ألمان، وتناول جدول المباحثات إعادة اللاجئين السوريين وإعادة إعمار البلاد.

وكان ميرتس قد وجه دعوة للشرع في نوفمبر الماضي للتباحث حول مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا، مؤكّدًا آنذاك أن “الحرب الأهلية في سوريا انتهت ولم تعد هناك أسباب للجوء”.

يأتي التأجيل بعد توقيع الشرع اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لوقف شامل لإطلاق النار واندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية، ما لقي ترحيبًا عربيًا ودوليًا واسعًا، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة في شمال شرق البلاد.

الداخلية السورية تفتح تحقيقاً حول تقارير عن “مجازر” في الحسكة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، فتح تحقيق عاجل حول ما وصفته بـ”المجازر” في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد، بالتزامن مع توسع انتشار وحداتها الأمنية في مدينة الرقة المجاورة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: “تتابع وزارة الداخلية ببالغ الاهتمام والجدية التقارير الواردة حول وقوع مجازر في محافظة الحسكة”، مؤكدة أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات للتأكد من المعلومات الواردة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية أو تحديد الجهة المتهمة.

وأشار البيان إلى أن وحدات الأمن بدأت الانتشار المنظم في جميع أحياء مدينة الرقة، ضمن خطة تهدف إلى “بسط الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم”. وصرّح وزير الداخلية أنس خطاب بأن القوات الأمنية تنتشر بكفاءة عالية لتأمين الأهالي وفرض الاستقرار.

ويأتي ذلك بعد تقارير محلية تحدثت عن عمليات قتل واعتقال نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحزب العمال الكردستاني بحق المدنيين في الحسكة، وبعد إعدام سجناء في مدينة الطبقة قبيل انسحاب قسد منها، بالتزامن مع توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقسد ينص على وقف إطلاق النار ودمج التشكيلات الكردية في الجيش السوري النظامي.

وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضبط الوضع الأمني في المناطق الشمالية الشرقية وضمان بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

سوريا تكشف عن شبكة أنفاق معقدة لـ”قسد” في ريف الرقة

وثّقت وسائل الإعلام السورية ومقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي اكتشاف شبكة أنفاق معقدة حفرتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة الطبقة بريف الرقة شمال شرقي سوريا.

وأظهرت اللقطات أن الأنفاق مجهّزة ببنية تحتية حديثة، تشمل أقسامًا مخصصة للإقامة تشبه المنشآت السكنية، لكنها مبنية بالكامل تحت الأرض.

وجاء الكشف تزامنًا مع إعلان وزارة الدفاع السورية وقفًا شاملًا لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس مع “قسد”، تمهيدًا لفتح ممرات آمنة لعودة المدنيين وتمكين مؤسسات الدولة من استئناف أعمالها في المنطقة.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن مؤسسات الدولة ستبدأ قريبًا بالانتشار في المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث، تنفيذًا لبنود الاتفاق المبرم مع “قسد”، بعد اشتباكات اندلعت السبت الماضي إثر تنفيذ اتفاق أولي بانسحاب “قسد” من مناطق غرب نهر الفرات وإعادة انتشارها شرقًا، ما أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار كبيرة بالبنية التحتية.

تعيين عبد الرحمن سلامة محافظًا للرقة ومباحثات حول تمثيل الحسكة في اجتماع المحافظين

أعلنت مصادر إعلامية سورية عن تعيين عبد الرحمن سلامة محافظًا جديدًا للرقة، في خطوة تأتي بعد استعادة الدولة السورية السيطرة على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، أن اجتماعًا خدميًا سيُعقد اليوم بمشاركة محافظي الرقة والحسكة لمناقشة الواقع الخدمي على كامل التراب السوري وتوزيع المسؤوليات بين المحافظات.

وتتحدث التكهّنات الإعلامية عن احتمال تعيين مظلوم عبدي، القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، محافظًا لمقاطعة الحسكة، ضمن ترتيبات دمج مناطق شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة.

وهنأ محافظ حلب، عزام الغريب، عبد الرحمن سلامة على تسلمه منصب الرقة، متمنيًا له النجاح في تعزيز الاستقرار والخدمات للمواطنين.

وجاءت هذه التطورات بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و”قسد” لوقف إطلاق النار ودمج القوات الكردية ضمن الجيش السوري، عقب اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار بالبنية التحتية في مناطق شمال شرق البلاد.