الرئيس السوري يبحث مع «بن سلمان» خفض التصعيد في المنطقة

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، اتصالًا هاتفيًّا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تناول خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس السوري أحمد الشرع جدد خلال الاتصال إدانة سوريا واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا دعم دمشق الثابت لأمن المملكة وسيادتها، ورفضها لأي أعمال تهدد استقرارها أو أمنها.

وبحث الجانبان التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، إضافةً إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات ودعم الاستقرار الإقليمي.

وكانت السعودية أعلنت في مناسبات عدة اعتراض طائرات مسيّرة وصواريخ دخلت أجواءها من اتجاه العراق، واتهمت فصائل مسلحة موالية لإيران بمحاولات استهداف منشآت حيوية، مؤكدةً أنها لن تسمح باستخدام أراضي الدول المجاورة منصةً لشن هجمات تهدد أمنها أو أمن أسواق الطاقة العالمية.

تأتي المباحثات السورية السعودية في ظل تحركات إقليمية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين دول المنطقة بشأن الملفات الأمنية والسياسية، خاصة مع استمرار المخاوف من تأثير التوترات الإقليمية على أمن الدول واستقرار أسواق الطاقة.

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وسط توتر أمني متصاعد

أفادت مصادر أهلية في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، بأن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية رسم سند بريف المحافظة الجنوبي.

وبحسب المصادر، ضمت القوة نحو 5 آليات عسكرية من نوع “همر”، ولم تقم بتفتيش المنازل أو اعتقال أي من السكان، إلا أن استمرار وجودها في المنطقة تسبب بحالة من القلق والتوتر بين الأهالي خشية حدوث تصعيد ميداني.

ويأتي ذلك بعد توغل قوة إسرائيلية أخرى في ريف درعا الغربي، حيث دخلت عدة آليات عسكرية باتجاه وادي الرقاد، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف وادي عابدين في المنطقة.

وتشهد مناطق الجنوب السوري، ولا سيما محافظتا القنيطرة ودرعا، تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة وعمليات توغل واستهدافات متفرقة، وسط استمرار حالة التوتر الأمني على الحدود.

حريق ضخم يلتهم معملاً للصناعات الغذائية شرقي حلب وفرق الإطفاء تكافح للسيطرة عليه

اندلع حريق ضخم اليوم في معمل للصناعات الغذائية على طريق منبج – جرابلس شرقي حلب شمال غرب سوريا، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة من المنشأة.

ووفق المعلومات الأولية، بدأ الحريق إثر احتراق قاطرة داخل المعمل، قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى هنكارات الإنتاج، حيث التهمت أربعة هنكارات تابعة لشركة متخصصة في صناعة رقائق البطاطا.

وتواصل فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب جهودها المكثفة لإخماد الحريق ومحاصرة النيران، وسط عمليات تبريد مستمرة لمنع تجدد الاشتعال أو امتداد الحريق إلى المنشآت المجاورة.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن ثلاث فرق إطفاء توجهت إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أن وجود كميات كبيرة من المواد سريعة الاشتعال، خاصة الكرتون المستخدم في التعبئة والتغليف، صعّب من عمليات السيطرة على النيران.

ولم تُسجل حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات، كما لم تُعلن بعد الحصيلة النهائية للأضرار والخسائر المادية.

احتجاجات في ريف دير الزور بعد رفض التعامل بالعملة القديمة

شهدت مدينة القورية في ريف دير الزور الشرقي احتجاجات شعبية على خلفية رفض عدد من الصرافين والأفران ومحطات الوقود التعامل بالأوراق النقدية السورية القديمة.

وأغلق عشرات المحتجين الطريق الرئيسي في المدينة، معربين عن غضبهم من صعوبة شراء الخبز والمحروقات وإنجاز المعاملات اليومية، في ظل حالة الإرباك التي ترافق عملية استبدال العملة.

وطالب الأهالي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار قبول العملة خلال المرحلة الانتقالية، ومنع استغلال المواطنين أو حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تأكيد مصرف سوريا المركزي انتهاء القوة الإبرائية للعملة القديمة في 30 يوليو الجاري، مع استمرار إمكانية استبدالها عبر فروع المصرف لمدة خمس سنوات.

اتهامات بالابتزاز المالي تطال مفتي الجمهورية السابق أحمد حسون خلال محاكمته

شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون اتهامات بالابتزاز المالي في قضايا مرتبطة بالمعتقلين خلال فترة حكم النظام السابق.

ووفقاً لما نقلته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، فقد أفاد شاهد سري خلال الجلسة بأن حسون طالبه بمبالغ مالية كبيرة مقابل المساعدة في الإفراج عن شقيقته المعتقلة، مشيراً إلى أن قيمة المطالبات وصلت إلى نحو 65 ألف دولار، إضافة إلى طلبات عينية أخرى.

وأوضح الشاهد أنه اضطر، بحسب إفادته، إلى دفع مبلغ 20 ألف دولار للإفراج عن شقيقته، التي أُطلق سراحها بعد 58 يوماً، متهماً حسون بلعب دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في عهد النظام السابق.

كما شهدت الجلسة تقديم مذكرة من أحد وكلاء المدعين طالب فيها بتجريم المفتي السابق بتهم تتعلق باستغلال منصبه وما وصفه بـ”الإفتاء بالقتل”.

من جانب آخر، ناقشت المحكمة تقرير خبرة فنية يتعلق بمقاطع فيديو مقدمة ضمن ملف القضية، فيما أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن التقرير لا يؤثر على القيمة القانونية للأدلة المصورة المقدمة في الدعوى.

وفاة شاب وإصابة 5 آخرين بتسمم غاز سام في دير الزور

توفي شاب وأصيب خمسة آخرون جراء استنشاق غاز كبريتيد الهيدروجين السام أثناء أعمال حفر فتحة للصرف الصحي في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لمصادر أهلية، سقط أحد العمال داخل الحفرة بعد تعرضه للغاز المتسرب، فيما أصيب آخرون أثناء محاولتهم إنقاذه، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق وتسمم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى “جديد بكارة” لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، بينما تراوحت حالات الآخرين بين المتوسطة والخفيفة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة وقائع مشابهة شهدتها مناطق في ريف دير الزور خلال الأشهر الماضية، بسبب نقص إجراءات السلامة والتهوية أثناء أعمال الصرف الصحي وبعض الأعمال المرتبطة بتكرير النفط بطرق بدائية.

ويُعد غاز كبريتيد الهيدروجين من الغازات الخطيرة التي قد تتجمع في أماكن مغلقة مثل آبار الصرف الصحي، وقد يؤدي استنشاقه بتركيزات مرتفعة إلى الاختناق وتعطل الجهاز التنفسي خلال وقت قصير.