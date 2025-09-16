الرئيس السوري يبحث مع نظيريه التركي واللبناني تعزيز التعاون والملفات المشتركة

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، مع الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تطويرها، مؤكداً ضرورة التنسيق لضمان الاستقرار على طول الحدود المشتركة.

وجرى اللقاء على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، حيث تناول الطرفان ملفات التعاون المشترك، لا سيما ترسيم الحدود البحرية وقضية النازحين السوريين، مع تأكيد الشرع على ارتياحه لبدء عودة مجموعات من النازحين إلى سوريا.

كما شدد الجانبان على متابعة النقاط التي نوقشت سابقاً في بيروت، خصوصاً ملف الموقوفين وأهمية التعاون القضائي لحسمه وفق القوانين.

واتفق الرئيسان على استمرار التواصل عبر وزيري الخارجية وتشكيل لجان متخصصة تشمل لجنة اقتصادية وأخرى أمنية، إلى جانب تعزيز الجهود لتأمين الاستقرار وتبادل الزيارات الرسمية.

كما تناول اللقاء ملفات اقتصادية وموضوع النقل البحري والوضع في الجنوب في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وأطلع عون الشرع على الاتصالات الجارية لتثبيت الاستقرار، محذراً من “محاولات الفتنة التي تعمل إسرائيل على افتعالها عبر اعتداءاتها المتكررة”.

يذكر أن الحدود السورية-اللبنانية شهدت توترات في مارس الماضي إثر كمين أدى لمقتل وإصابة عناصر من الجيش السوري، قبل أن تتوصل وزارة دفاع البلدين لاحقاً لاتفاق لوقف الاشتباكات وضمان عودة المدنيين، فيما استضافت السعودية اجتماعاً بين وزيري الدفاع السوري واللبناني لتأكيد أهمية ترسيم الحدود بين البلدين.

أردوغان يؤكد للشرع أن مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل “أهمية تاريخية”

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة القطرية، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا والقضايا الإقليمية.

وأكد أردوغان أن مشاركة الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة تكتسب أهمية تاريخية، مشدداً على استمرار دعم تركيا لسوريا والسعي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت أردوغان إلى أهمية جمع شمل مختلف الأطراف في سوريا والحفاظ على وحدة البلاد وتضامنها، مع الالتزام باتفاقية 10 مارس من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

رافق أردوغان في الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم قالن، فيما حضر الرئيس السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني.

سوريا توقع عقداً لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط

وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عقداً مع شركة منارة الشهباء للطاقات المتجددة لتنفيذ محطة توليد كهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط، بهدف تعزيز التوليد الكهربائي وتقليل ساعات التقنين.

وأوضح مدير المؤسسة، خالد أبو دي، أن المشروع سيُنجز خلال 18 شهراً ليصبح جاهزاً لرفد الشبكة بطاقة إضافية، مع ربط المحطة على جهد 230 كيلو فولط واستخدام تقنيات حديثة تعتمد نظام إسكادا للتحكم والإشراف على الشبكة.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة منارة الشهباء، محمد أوفى علاف، أن العقد يشكل البداية لسلسلة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى بدء التنفيذ فوراً لإنجازه ضمن المدة المحددة.

ويأتي المشروع ضمن جهود سوريا لتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة، بما ينسجم مع التوجه نحو الاستدامة وتحسين كفاءة توليد الكهرباء.

قسد تعتقل عنصرًا خطيرًا من داعش في الرقة وتضبط مواد متفجرة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مساء الإثنين، عن إلقاء القبض على عنصر وصفته بـ”الخطير” من تنظيم داعش في مدينة الرقة.

وأوضحت “قسد” في بيان أن العملية الأمنية، التي نفذت السبت الماضي، جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لعدة أشهر لنشاط المدعو حسن جفلي الملقب بـ”أبي عبدو”، وتمكنت القوات من تحديد مكان اختبائه وفرض طوق أمني محكم قبل القبض عليه.

وأشار البيان إلى أن المعتقل كان يعمل في صناعة متفجرات TNT ويوزعها على عناصر الخلية، مستخدمًا مستودعًا خاصًا لتصنيعها، ضمن مخطط يستهدف النقاط العسكرية ومراكز قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى سيارات وتجمعات المدنيين لبث الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار.

وخلال العملية، ضبطت “قسد” 180 قالبًا من TNT وأجهزة تحكم وصواعق تفجير ودارات إلكترونية، إلى جانب عدد من الأجهزة المحمولة ومبالغ مالية.

دمشق.. توقيف صانعة محتوى بعد هجوم لفظي طائفي على شرطي

ألقت إدارة المرور في دمشق القبض على السيدة برفين بيبو، صانعة محتوى على تطبيق “تيك توك”، بعد مشادة كلامية مع شرطي مرور إثر ركنها سيارتها في مكان مخالف.

وأفاد بيان الإدارة أن الاعتقال جاء بتهم إهانة موظف أثناء تأدية واجبه، وإثارة النعرات الطائفية والفتن بين أفراد الشعب السوري. وأحيلت بيبو إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لتقديمها للقضاء.

وتظهر تسجيلات فيديو متداولة بيبو وهي توجه إساءات لفظية ذات طابع طائفي للشرطي، بسبب لهجته واستخدامه حرف “القاف” المميز لسكان الساحل السوري.

وأوضحت بيبو لاحقًا في فيديو ثانٍ أنها تلقت اتصالًا من شرطي مرور يطلب نقل سيارتها، وأن عدم استجابتها أدى إلى المشادة، لكنها كررت في الفيديو الثاني عبارات ذات دلالات طائفية، معتبرة ما حصل “سوء تفاهم”.

من جانبه، أكد الشرطي أن ما حدث “حالة استثنائية”، مشيرًا إلى أن السيدة لم تسيء إليه كفرد من طائفة معينة، بل “كابن دولة”.