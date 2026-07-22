الرئيس السوري يبحث مع وفد ليبي تعزيز «التعاون الاقتصادي» بين البلدين

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، مع وفد ليبي برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرعيض، سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وليبيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن اللقاء عُقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب بحث فرص إقامة شراكات جديدة بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في سوريا وليبيا.

وأكدت المباحثات أهمية توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات السورية والليبية، وتفعيل دور غرف التجارة والقطاع الخاص في بناء شراكات اقتصادية جديدة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة.

وتسعى سوريا وليبيا إلى تطوير التعاون الاقتصادي المشترك عبر زيادة فرص التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى دعم المصالح الاقتصادية المتبادلة وخلق مساحات جديدة للتعاون بين البلدين.