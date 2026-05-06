الرئيس السوري يثير قلق إسرائيل.. ما السبب؟

أفادت صحيفة معاريف بأن حالة من القلق تسود داخل الأوساط العسكرية في إسرائيل، على خلفية تحركات يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع لإعادة بناء الجيش السوري وتعزيز قدراته القتالية.

وبحسب التقرير، يعمل الرئيس السوري أحمد الشرع على تنفيذ خطة لإعادة تأهيل القوات الجوية، إلى جانب تطوير منظومات نارية ثقيلة تشمل المدرعات ووحدات المدفعية والصواريخ، في إطار إعادة تشكيل البنية العسكرية للدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن وتيرة تعزيز قدرات النظام السوري الجديد تسير بسرعة تفوق التوقعات، ما يثير مخاوف متزايدة داخل المؤسسة الدفاعية.

كما لفتت إلى أن هذه التحركات تحظى بدعم من تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت لا توجد فيه أي اتفاقيات سلام أو اعتراف متبادل بين إسرائيل وسوريا، التي تُصنف في تل أبيب كدولة معادية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن النظام السوري الحالي يُنظر إليه باعتباره تهديدًا متصاعدًا، في ظل ترسيخه لسلطته وتسريع بناء قدراته العسكرية، وسط مخاوف من توجيه هذه الإمكانات مستقبلًا نحو إسرائيل.

وأشار مصدر عسكري إلى أن الغموض لا يزال يحيط بمسار التطورات في سوريا، في ظل استمرار جهود إعادة بناء أنظمة الدفاع الجوي، ومحاولات إعادة تشغيل المروحيات العسكرية، التي شهد بعضها نشاطًا خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، حذرت تقديرات عسكرية من احتمال امتداد التأثير السوري نحو لبنان، مع مخاوف من أن تدفع التوازنات الداخلية بعض الأطراف إلى طلب دعم من دمشق، ما قد يؤدي إلى تغييرات في المشهد الأمني على الحدود.

وأكدت مصادر عسكرية أن أجهزة الاستخبارات تتابع التطورات في سوريا عن كثب، مع تعزيز الإجراءات الدفاعية على الحدود، بما في ذلك إنشاء حواجز مادية وتشديد الرقابة على امتداد المناطق المحاذية.

كما كشفت الصحيفة عن تعيين منسق جديد للعمليات الإسرائيلية في الساحة السورية، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بالملف الأمني المرتبط بالتطورات داخل سوريا.